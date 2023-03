“Cuando ves a nuestro equipo, te dices, hermano, no me gustaría pasar por eso”, comentó el pitcher de los Medias Blancas antes del entrenamiento de su selección la mañana del viernes. “Pero luego ves a estos muchachos (Venezuela) y es lo mismo. Te quedas como, bueno, esto no va a ser divertido. No va a ser divertido del uno al nueve, así que tienes que estar listo. Eso es todo lo que puedes hacer”.