A tres semanas de la fecha prevista para las festividades, el alcalde del municipio El Callao, Jesús Coromoto Lugo junto a los cultores solicitaron al Ejecutivo nacional y regional un pronunciamiento oficial sobre la realización de los Carnavales de la localidad.

La petición, dirigida a la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, y a la gobernadora del estado Bolívar, Yulisbeth García, surge ante la falta de claridad generada tras el decreto de Estado de Conmoción.

Coromoto Lugo enfatizó que las celebración no es simplemente un evento festivo sino el motor económico y social que involucra a más de cinco mil personas de manera directa.

«Necesitamos tener la certeza de que se realizarán los carnavales para proceder con la adquisición de insumos como los dos mil kilos de negro humo y melaza que deben comprarse fuera de la localidad. Los grupos de calipso y los artesanos necesitan prepararse al 100 % por ciento», señaló el mandatario local.

Por su parte, Frayma Orsini, cronista del municipio, dio lectura a un documento que expresa el sentir de los cultores, presidentes de agrupaciones de calipso y patrimonios vivientes.

En la misiva, destaca que el carnaval es la «esencia y vida misma» de la población, representando una herencia ancestral antillana que une a las madamas, diablos, mineros y medio pintos.

Puntos fundamentales de la solicitud

El texto también resaltó cuatro puntos fundamentales para la solicitud. El primero, la herencia ancestral con referencia al valor histórico y antillano de la festividad; el segundo sobre la identidad cultural, enfocándose en la convergencia de gastronomía, religión y música (calipso).

Asimismo, apunta sobre el reconocimiento internacional, siendo el único carnaval venezolano decretado Patrimonio por la Unesco en 2026.

Por último, tocó el ámbito económico con respecto la inversión hecha por las familias en trajes, muñequería y la expectativa de ingresos de las familias callaoenses mediante la economía local.

La comunidad espera una respuesta inmediata que permita garantizar la seguridad, el apoyo institucional y la confirmación oficial para recibir a los turistas, asegurando que la tradición más importante de Venezuela se mantenga viva a pesar de la coyuntura que atraviesa el país.