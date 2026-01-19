En el desarrollo del ciclo de reuniones federación a federación, los deportes de conjunto tuvieron la oportunidad de presentar su plan de trabajo ante la comitiva técnica del Ministerio del Deporte, delegada por el viceministro de Alto Rendimiento, Henyelberth Herrera, para fortalecer la organización y el enfoque estratégico de cada disciplina deportiva en este 2026.

En la reunión con la Federación Venezolana de Tenis de Mesa, su presidente, Danir Balbás, expresó su satisfacción con el trabajo realizado y el enfoque de largo plazo para la obtención de logros significativos, como la medalla olímpica.

Sueño olímpico

«La suma de cada quien en su campo logra los objetivos, estamos construyendo un logro a largo plazo que es la medalla olímpica en nuestra disciplina. Este camino lo comenzamos en 2023 y ha sido un crecimiento sustentable, y con el ensayo y error, hemos logrado identificar las bases de trabajo para este 2026», comentó Balbás.

Además, destacó el progreso alcanzado en el proceso de formación de nuevos campeones olímpicos.

«Vamos por buen camino, porque nuestro campeón olímpico ya nació, está en crecimiento y fogueo en nuestros proyectos de masificación para que en un 2030 sea ese monarca», agregó el también atleta máster.

Avanzando

Por su parte, el presidente de la Federación Venezolana de Voleibol, José Vásquez, destacó los logros obtenidos en 2025 y resaltó la importancia de mantener el trabajo continuo para seguir avanzando en la disciplina.

«Se hizo un buen trabajo en el 2025, por lo tanto, debemos seguir perfeccionando para no retroceder,» indicó.

Sistema competitivo

La presidenta de la Federación Venezolana de Sóftbol, María Soto, compartió el enfoque de trabajo para el próximo ciclo, destacando que el principal objetivo será el fortalecimiento de tres selecciones nacionales y el enfoque en los Juegos Centroamericanos y del Caribe como evento clave de 2026.

«Este año vamos a centrar todos nuestros medios a nuestros atletas de las selecciones priorizadas, estaremos enfocados en el evento fundamental de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, trabajando para seguir trayéndoles alegrías al país, para activar el sistema deportivo y para que nuestros atletas sigan formándose como deportistas de alto rendimiento», subrayó Soto.

Logros

El capitán de la selección masculina de sóftbol, Engelbert Herrera, agradeció el apoyo recibido por la comisión técnica, el ministro Franklin Cardillo y la presidenta María Soto, destacando la importancia de la preparación en los logros alcanzados en el Mundial de Sóftbol.

«Gracias a toda la comisión técnica, gracias al ministro Franklin Cardillo y a nuestra presidenta María Soto por el apoyo en cada uno de los aspectos técnicos que nos ayudaron a quedar campeones en el mundial. Nunca habíamos tenido una preparación tan completa como la que tuvimos en 2025, nos pidieron que estuviéramos en el podio e hicimos sonar nuestro himno en Canadá», expresó Herrera.

Estas reuniones continuarán hasta el 21 de enero para seguir planificando con visión estratégica del alto rendimiento venezolano en correspondencia con el Plan Nacional del Deporte y sus objetivos para alcanzar la excelencia en cada disciplina deportiva.