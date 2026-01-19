Gilberto Ramírez defenderá su corona de peso crucero de la World Boxing Association (WBA) frente a David Benavidez el próximo 2 de mayo en Las Vegas, según dio a conocer la empresa Golden Boy y los equipos de ambos peleadores este fin de semana.

El mexicano se medirá al estadounidense de ascendencia mexicana en una pelea que despierta muchas expectativas y en la que además del cinturón WBA, también estará en juego la versión de la WBO.

El “Zurdo” viene de vencer a Yuniel Dorticos en su pelea más recientes llevada a cabo en junio del año pasado. Fue un triunfo por amplia decisión unánime que le permitió defender su corona negro y oro por segunda vez, y ahora irá a un gran combate en el fin de semana del Cinco de Mayo.

Benavidez, por su parte, es uno de los mejores libra por libra de la actualidad y asumirá otro reto al subir de categoría. Es campeón del peso semipesado, pero llegará a los cruceros para buscar la gloria y tratar de convertirse en monarca también en este peso.

En su último combate, llevado a cabo el pasado 22 de noviembre, derrotó a Anthony Yarde por nocaut técnico en el séptimo asalto para retener su corona y dar otro paso en su gran carrera profesional.

Ramírez tiene récord de 48 ganadas, 1 perdida y 30 nocauts, mientras que Benavidez cuenta con 31 triunfos, sin derrota y 25 nocauts.