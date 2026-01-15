El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este jueves a las autoridades demócratas de Minnesota que invocará la Ley de Insurrección si no detenían los ataques de «agitadores profesionales» contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

«Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y no detuvieron a los agitadores profesionales e insurrectos que atacan a los patriotas de ICE, que solo intentan hacer su trabajo, instauraré la Ley de Insurrección, algo que muchos presidentes han hecho antes que yo», publicó Trump en su red Truth Social. El mandatario prometió poner «fin rápidamente a la farsa» en ese estado.

La amenaza surge horas después de que un agente de ICE disparara e hiriera en la pierna a una persona en Minneapolis durante una protesta contra las redadas migratorias de su Administración. Según el Departamento de Seguridad Nacional, el individuo usó una pala de nieve para atacar al agente en defensa propia.

Los enfrentamientos escalaron esa noche con uso de granadas aturdidoras y gases lacrimógenos por parte de agentes federales, informó CNN. Este incidente ocurre en la misma ciudad donde, hace una semana, Renee Good, estadounidense de 37 años, murió abatida por otro agente de ICE.

Minnesota, Minneapolis y Saint Paul demandaron a la Administración Trump para detener las redadas. El presidente acusó al gobernador Tim Walz y al alcalde Jacob Frey, ambos demócratas, de priorizar «delincuentes e inmigrantes indocumentados» y fomentar el caos.

Trump ya había invocado esta ley de emergencia —distinta de la ley marcial— contra protestas en Portland y Chicago el año pasado. Su último uso fue en 1992 por George HW Bush durante los disturbios de Los Ángeles.