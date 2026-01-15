La aclamada película «Simón», ópera prima del cineasta venezolano Diego Vicentini, ha dado un paso estratégico para expandir su mensaje social y político. Durante el mes de enero, el filme podrá verse de forma totalmente gratuita en diversos continentes a través de su página web oficial. El director informó que esta medida busca facilitar que audiencias no hispanas comprendan la compleja situación que atraviesa Venezuela.

Para acceder a la función gratuita, los usuarios deberán utilizar el código “FREESIMON”. Esta promoción está diseñada específicamente para regiones donde la cinta no se encuentra disponible en plataformas de streaming comerciales, explica El Nacional.

Según explicó Vicentini, esto incluye a casi todo el mundo, exceptuando a España, Estados Unidos y Latinoamérica, donde los derechos de distribución operan bajo otros esquemas.

El exilio y la lucha estudiantil en pantalla

Protagonizada por Christian McGaffney, la historia se sumerge en la vida de un líder estudiantil que, tras participar activamente en las protestas de 2017 contra el gobierno de Nicolás Maduro, se ve obligado a solicitar asilo en Miami.

La narrativa explora no solo la persecución política, sino también el trauma, la culpa del sobreviviente y el doloroso proceso de adaptación que enfrentan miles de migrantes venezolanos.

El objetivo principal de esta liberación de contenido es pedagógico y de sensibilización. “Esto lo estamos haciendo para que se les haga más fácil compartir la película con personas que no sean venezolanas y que quizás nos puedan entender mejor”, afirmó el cineasta a través de sus redes sociales.

Éxito en taquilla y fenómeno en streaming

Desde su estreno en septiembre de 2023, «Simón» ha cosechado hitos significativos. En las salas de cine de Venezuela, se convirtió en un fenómeno de audiencia al atraer a 117.329 espectadores en apenas cuatro meses, consolidándose como una de las producciones nacionales más taquilleras de los últimos años, solo superada por éxitos como Papita 2da base.

Su impacto no terminó en las salas físicas. En marzo de 2024, tras su llegada a Netflix, la película escaló rápidamente al top global de contenidos en lengua no inglesa.

Finalmente, según datos de Flixpatrol, el filme lideró las listas de visualización en 14 países, alcanzando el primer puesto en Venezuela y posiciones de honor en naciones como Chile, Colombia, Nicaragua y Argentina, demostrando que la historia de Simón resuena profundamente en toda la región.