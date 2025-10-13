El Gobierno de Venezuela anunció el cierre de sus embajadas en Noruega y Australia y la apertura de nuevas sedes diplomáticas en Zimbabue y Burkina Faso, una decisión que tomó para «fortalecer las alianzas con el sur global» y como parte de una «reasignación estratégica de recursos».

En un comunicado, el Ejecutivo de Nicolás Maduro detalló que las relaciones bilaterales y la atención consular a la comunidad venezolana en Noruega y Australia se estarán llevando a cabo a través de «misiones diplomáticas concurrentes, cuyos detalles se anunciarán en los próximos días».

Asimismo, manifestó que «Venezuela ratifica que estas acciones reflejan su voluntad inquebrantable de defender la soberanía nacional y contribuir activamente a la construcción de un nuevo orden mundial, basado en la justicia, la solidaridad y la inclusión».

Alianza con Zimbabue y Burkina Faso

Sobre la alianza con Zimbabue y Burkina Faso, indicó que se «procederá a la apertura» de nuevas embajadas de Venezuela en estos países para reforzar «los lazos históricos con el continente africano» y establecer «misiones diplomáticas residentes en dos naciones hermanas, socios estratégicos en la lucha anticolonial y la resistencia frente a presiones hegemónicas».

«Estas embajadas servirán como plataformas clave para impulsar proyectos de cooperación en agricultura, energía, educación, minería y otras áreas de interés común», precisó.

El anuncio del cierre y apertura de sedes diplomáticas se produce en medio del nuevo episodio de tensiones que viven desde agosto Caracas y Washington tras el despliegue militar estadounidense en aguas del mar Caribe cercanas a Venezuela.