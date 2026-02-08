La selección sub-20 argentina debutó con triunfo sufrido 2-1 sobre Ecuador en el Sudamericano femenino (Asunción), que reparte 4 cupos al Mundial Polonia-2026. Ecuador (0 pts, 4° Grupo B) tocado con 2 derrotas; Brasil vapulea 5-0 Bolivia (5°).
Albiceleste capitalizó fallos defensivos: Kishi Núñez (8′) remató potente en área; Annika Paz (65′) robó y anotó de media distancia vs Dayarlin Alcivar. Ecuador empató con Rosa Flores (15′).
Ecuador pendientes Perú/Bolivia.
Brasil arrasa y lidera
Canarinha encarriló: Clarinha (5′), Evelin doblete (26′, 36′), Vitorinha penal (68′), Giselle (90′).
Próxima fecha Grupo A
Domingo: Chile-Uruguay, Colombia-Venezuela. Paraguay descansa (3ª fecha).
Grupo B actual: Brasil líder; Argentina inicia victoriosa.
