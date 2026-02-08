Jugadoras de la selección sub-20 de Argentina celebran este sábado la victoria por 2-1 sobre la de Ecuador en el debut en el torneo sudamericano de la categoría que se juega en el estadio Emiliano Ghezzi de Asunción. EFE/ Juan Pablo Pino

La selección sub-20 argentina debutó con triunfo sufrido 2-1 sobre Ecuador en el Sudamericano femenino (Asunción), que reparte 4 cupos al Mundial Polonia-2026. Ecuador (0 pts, 4° Grupo B) tocado con 2 derrotas; Brasil vapulea 5-0 Bolivia (5°).

Albiceleste capitalizó fallos defensivos: Kishi Núñez (8′) remató potente en área; Annika Paz (65′) robó y anotó de media distancia vs Dayarlin Alcivar. Ecuador empató con Rosa Flores (15′).

Ecuador pendientes Perú/Bolivia.

Brasil arrasa y lidera

Canarinha encarriló: Clarinha (5′), Evelin doblete (26′, 36′), Vitorinha penal (68′), Giselle (90′).

Próxima fecha Grupo A

Domingo: Chile-Uruguay, Colombia-Venezuela. Paraguay descansa (3ª fecha).

Grupo B actual: Brasil líder; Argentina inicia victoriosa.

