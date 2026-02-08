Un ataque ruso con ~400 drones y 40 misiles —principalmente a infraestructura energética— causó cortes eléctricos generalizados este sábado en Ucrania, apenas dos días post segunda ronda trilaterales (Ucrania-Rusia-EE.UU.).
Prácticamente todo el país afectado por bombardeo viernes-sábado: 1 muerto y 2 heridos en Rivne (oeste, fronterizo Bielorrusia). Golpeadas Volonia (Polonia), Ivano-Frankivsk (Rumanía) y Leópolis (Polonia).
Ukrenergo (Facebook): «Daños enemigos activan cortes emergencia en mayoría regiones». Se cancelarán post-stabiliación. Objetivos: red eléctrica/subestaciones (base nacional), plantas Dobrótvir y Burshtín (oeste), per ministro Economía Denís Shmigal: «Criminales rusos atacan masivamente infraestructuras energéticas».
Ataques en -6°C ciudades; centrales nucleares redujeron producción, una apagada automáticamente. Zelenski (Telegram): «Objetivo: red eléctrica/generación». Denuncia: «Moscú elige ataques vs diplomacia; Rusia debe sentir respuesta mundial. Ningún terrorista atacó así».
Polonia asistió emergencia (UE); RSZ vigiló espacio aéreo con defensa terrestre, radar y OTAN (flanco este).
Post-rondas Abu Dabi (23-24 enero, segunda 5-6 febrero: solo intercambio prisioneros), tercera posible EE. UU. (propuesta Trump). Zelenski (Suspilne): «Confirmamos delegación ucraniana».
