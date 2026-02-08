Con la apertura de más de 44.600 colegios electorales a las 07:00 locales (22:00 GMT sábado), Japón arrancó este domingo elecciones generales anticipadas, marcadas por fuertes nevadas en el archipiélago.
En Tokio (poco nieve invernal), copos cayeron desde sábado; la capital amaneció nevada con temperaturas bajo 1°C. En zonas intensas, autoridades retrasaron aperturas o adelantaron cierres por meteo, según NHK.
La primera ministra Sanae Takaichi votó anticipado jueves y urgió lo mismo en nevadas: hasta viernes, 20,79 millones (20% electores) sufragaron antes.
Al menos 35 muertos desde enero por nieve (ej. quitándola de tejados), sobre todo norte. Primera vez desde 1990 que febrero acoge generales —los más cortos posguerra: 16 días disolución Cámara Baja, 12 campaña.
Apuesta de Takaichi por «mandato popular»
Takaichi (conservadora, PLD) convocó hace tres semanas para reforzar coalición. Popular desde octubre 2025 (tras primarias PLD, sucesora Ishiba), busca recuperar dominio mermado por escándalos.
Encuestas medianáticas prevén PLD >300/465 escaños Cámara Baja (mayoría absoluta). Con Ishin (socio), ≥310 daría 2/3 para sortear minoría Cámara Alta.
Planes: espolear economía estancada, combatir inflación vía gasto fiscal.
Perjudicado: PDC (centrista, oposición principal), pese alianza Komeito (exsocio PLD 26 años, rompió post-Takaichi). Podría perder representación notable.
Resultados: sondeos urna desde 20:00 locales (11:00 GMT); definitivos lunes temprano.
