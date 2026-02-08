La comunidad china desfiló este sábado con dragones y leones imperiales por el Centro Histórico de Ciudad de México para adelantar el Año Nuevo chino, que inicia oficialmente el 17 de febrero bajo el signo del Caballo —símbolo de fortuna y perseverancia, uno de los 12 del zodiaco asiático.

Cientos de personas de distintas partes del país se reunieron a las 10:00 locales (16:00 GMT) en calle Moneda para el colorido recorrido, con música de címbalos y gongs acompañando danzas donde bailarines serpentean dragones en el aire.

Alma Toscano, de Guadalajara (Jalisco), viajó para ver dragones de cola emplumada, similares a Quetzalcóatl: «Todo tiene cosa en común, es parte de lo mismo», afirmó a EFE sobre fusión México-Asia.

María Luisa López, vecina de Barrio Chino (calle Dolores) hace 60 años, lleva «más de cuarenta» al desfile: «Crece cada año», dijo del evento de la Embajada China y Museo Nacional de las Culturas.

Desde California (EE. UU.), Blanca, Verónica y Lourdes celebraron el acercamiento: «No tenemos tanta relación y aquí comprendimos el Caballo como perseverancia».

El Caballo —sucesor de la Serpiente 2025— protagonizó con figuras danzantes y pedestales. Adultos/niños en trajes tradicionales mostraron artes marciales, del agrado del público.

Remonta al siglo XX, cuando la comunidad huyó del noroeste tras persecución y matanza en Sonora, Sinaloa y Coahuila durante/post Revolución Mexicana (1910-1917).