El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, nombró este sábado a la «segunda línea» de su Gobierno: 40 subsecretarios y 16 delegados presidenciales que integrarán, desde el 11 de marzo, la primera Administración ultraderechista desde el retorno a la democracia.

«Todos ya tienen claro que no será un periodo fácil, pero será un periodo de buen servir, y está cada uno comprometido con estas urgencias sociales para reconstruir nuestra nación», señaló Kast desde el Hotel Radisson Blu en Las Condes (Santiago), en ceremonia escueta durante vacaciones de verano austral, sin ministros ni varios nominados.

Presentó 29 hombres y 11 mujeres subsecretarios, mayoritariamente independientes con perfil técnico, escasa militancia de derecha tradicional o centro.

Destacados en carteras clave

Interior: Máximo Pávez (UDI, ex partido de Kast por 20 años).

Subsecretaria General de Presidencia (relaciones Parlamento): Constanza Castillo (Renovación Nacional).

Justicia: Luis Silva (vicepresidente Partido Republicano).

Prevención del Delito (Seguridad Pública): Ana Victoria Quintana (exfiscal, congeló militancia PNL extrema).

Defensa: Rodrigo Álvarez (exmilitar) como delegado; Subsecretaría Fuerzas Armadas pendiente (discute con ministro Fernando Barros).

Delegados regionales y contexto histórico

Los 16 delegados presidenciales representan a la Presidencia en regiones, con más competencias que gobernadores electos. Kast (59 años, pinochetista) liderará primer Gobierno de este signo post-dictadura Augusto Pinochet (1973-1990). Planea «emergencia» pese mejoras económicas/seguridad recientes, con mano dura contra delincuencia y migración irregular.