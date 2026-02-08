Un total de 16 aspirantes participarán el 8 de marzo en las tres consultas interpartidistas de Colombia, de las que saldrán tres candidatos para las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

La Registraduría Nacional del Estado Civil publicó la tarjeta electoral para votar en ‘Consulta de las soluciones: salud, seguridad y educación’ (centro), ‘La gran consulta por Colombia’ (derecha) o ‘Frente por la vida’ (izquierda).

Ese día, los colombianos también elegirán senadores y representantes a la Cámara para el Congreso 2026-2030. Ninguno de los tres favoritos en sondeos participará: un relevo de AtlasIntel en Semana pone adelante a Abelardo De la Espriella (ultraderecha, Defensores de la Patria, 32,1%), Iván Cepeda (izquierda, Pacto Histórico de Petro, 31,4%) y Sergio Fajardo (centrista, 7,6%).

El Consejo Nacional Electoral (CNE) excluyó a Cepeda (82,9% en sondeo interno), lo que dividió la coalición. Camilo Romero se adhirió a su campaña y Juan Fernando Cristo irá directo a primera vuelta. Solo Roy Barreras (0,3% general, 2,7% en consulta) siguió, pese a críticas.

La boleta incluye a Daniel Quintero (exalcalde Medellín), Héctor Elías Pineda (ex M-19), Martha Bernal (abogada) y Edison Torres (periodista).

Derecha en ‘La gran consulta por Colombia’

Nueve candidatos, con Paloma Valencia (Centro Democrático, uribista) favorita (26,9%). Le siguen Vicky Dávila (15,4%), Aníbal Gaviria (9%), Juan Daniel Oviedo (7,5%), Juan Carlos Pinzón (exministro Defensa), Enrique Peñalosa (exalcalde Bogotá), Juan Manuel Galán, David Luna y Mauricio Cárdenas (exministro Hacienda).

Centro en ‘Consulta de las soluciones’

Claudia López (exalcaldesa Bogotá) se mide con Leonardo Huerta (exdefensor del Pueblo para salud, seguridad y educación).

Las consultas miden fuerzas: perdedores deben apoyar al ganador en presidenciales.