El fiscal argentino Carlos Stornelli instó este lunes a la Justicia federal a pedir a Estados Unidos la extradición de Nicolás Maduro por una causa abierta en tribunales argentinos, que lo acusa de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

En un escrito al juez Sebastián Ramos (Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2), Stornelli citó la reciente detención de Maduro por EE.UU. y la citación pendiente con orden de captura vigente. «Es una cuestión urgente por su estado de detención», enfatizó, solicitando «iniciar el procedimiento de extradición activa de Nicolás Maduro Moros para someterlo a este proceso».

El pedido surge dos días después del ataque estadounidense a Venezuela y la captura de Maduro, quien este lunes se declaró inocente ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York por cargos de narcotráfico impulsados por Donald Trump.

La causa argentina, iniciada en 2023 por denuncia del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), invoca la jurisdicción universal para graves violaciones a derechos humanos. En septiembre de 2024, el juez Ramos ordenó detener a Maduro, al ministro Diosdado Cabello y otros funcionarios venezolanos.

La Cámara Federal notificó el pedido a Interpol y calificó las acciones de la cúpula chavista como «plan sistemático» de persecución, secuestro, tortura y asesinato contra civiles venezolanos.

El Gobierno de Javier Milei respaldó públicamente el ataque de EE.UU. y la captura, tildando a Maduro de amenaza regional.