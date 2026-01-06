La intervención de EE.UU. en Venezuela y una posible administración interina bajo supervisión de Washington abrirían una válvula para la seguridad energética de India, sustituyendo crudo ruso por venezolano y esquivando aranceles del 50% amenazados por Trump a importaciones indias de Moscú.

Caracas ofrece crudo pesado Merey 16, ideal para refinerías como Reliance Industries, antes dependientes de Rusia para márgenes óptimos.

Datos del Ministerio de Comercio e Industria muestran importaciones venezolanas paralizadas por sanciones de abril 2024: en 2024-25 cayeron a 255,3 millones USD (81,3% menos que 1.400M previos). En octubre 2025, solo 20,7M USD, por cautela financiera.

Recuperación de deuda millonaria

Beneficia a ONGC Videsh (OVL), que podría cobrar ~1.000M USD en dividendos/deudas congelados desde 2014 por sanciones a PDVSA. Reactivaría campo San Cristóbal (5.000 bpd actuales a 100.000 con inversiones).

Revés para China: sus 450.000 bpd informales podrían redirigirse a EE.UU./India.