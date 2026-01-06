La captura de Nicolás Maduro en una operación militar de EE.UU. desató este lunes un choque diplomático en el Consejo de Seguridad de la ONU. Washington la defendió como acción antinarcotráfico, mientras Latinoamérica denunció violaciones al derecho internacional y otros pidieron transición política.

El embajador venezolano Samuel Moncada calificó la operación de «ataque armado ilegítimo» y «violación flagrante» de la Carta de la ONU, exigiendo la liberación de Maduro. Alertó que tolerarlo «normaliza la fuerza sobre el derecho» y afirmó que Delcy Rodríguez lidera como presidenta encargada, llamando a diálogo y paz.

EE.UU. negó guerra u ocupación. Su representante sostuvo que Maduro es «narcotraficante e ilegítimo», y la detención fue «acción policial» contra el narcoterrorismo. Aseguró buscar «un futuro mejor para Venezuela» tras ofertas diplomáticas de Trump rechazadas.

Condenas a la intervención

Colombia, que impulsó la reunión con apoyo de Rusia y China, denunció violaciones a soberanía venezolana. Leonor Zalabata recordó amenazas de Trump a Petro y urgió defender el derecho internacional para la paz global.

Brasil (Sérgio Danese) vio un «precedente peligroso» y rechazó «protectorados», apostando por autodeterminación. Chile (Paula Narváez) insistió: «Derecho internacional sin excepciones, aunque Maduro sea ilegítimo»; alertó de riesgos de conflicto armado.

México (Héctor Vasconcelos) condenó la «agresión», priorizando diálogo como pidió Sheinbaum. Cuba (Ernesto Soberón) tildó de «acto bárbaro» con 32 militares muertos en resistencia; Nicaragua (Jaime Hermida) exigió libertad de Maduro en «zona de paz».

Llamados a una transición política

Argentina (Francisco Tropepi) valoró la «determinación» de EE.UU., vio oportunidad para democracia y pidió liberar al gendarme Nahuel Gallo. Paraguay (José Pereira) urgió restaurar democracia con autoridades electas como Edmundo González, sin legitimar fraude.

Panamá (Eloy Alfaro) propuso interinidad limitada para González, exigiendo presos políticos libres y no reconociendo chavismo post-electoral.