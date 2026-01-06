El presidente Donald Trump anunció este lunes que Marco Rubio, secretario de Estado, Pete Hegseth secretario de Defensa y Stephen Miller, asesor de seguridad y migración, coordinarán la transición en Venezuela, con JD Vance en apoyo. Aseguró que la presidenta encargada Delcy Rodríguez «está cooperando».

En entrevista con NBC News, Trump aclaró que él tomará decisiones finales: «Es un grupo de expertos en diferentes campos». The Washington Post reveló que Miller, artífice de políticas antiinmigrantes, asumiría un rol elevado.

Rubio precisó el domingo que actuarán en «políticas» con todo el aparato de seguridad nacional. Trump, quien el sábado afirmó que EE.UU. «gobernará» Venezuela y ayer dijo «estamos al cargo», advirtió a Rodríguez de un destino peor que Maduro si no «hace lo correcto».

Desestimó a María Corina Machado como líder viable y elogió a Rodríguez: «Tengo la sensación de que ama a su país y quiere que sobreviva. Necesitan ayuda».

La captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores ocurrió el sábado vía asalto militar en Caracas.