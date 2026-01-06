El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó este lunes que 14 periodistas detenidos fueron liberados, coincidiendo con el inicio de la legislatura 2026-2031 de la Asamblea Nacional (AN) en Caracas.

Vía X, el SNTP detalló que uno fue deportado y esperan por dos más, detenidos por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). La mayoría son de medios internacionales; uno, local.

La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) alertó sobre «escalada represiva»: hostigamiento a periodistas en zonas fronterizas, borrado de material y incomunicación de presos políticos, violando debido proceso.

Esto ocurre tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por EE.UU. el sábado; Maduro compareció hoy en Nueva York. La AN, chavista, inicia quinquenio con Jorge Rodríguez (hermano de presidenta encargada Delcy Rodríguez) al frente, ratificado por TSJ.