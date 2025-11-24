Este lunes, la ministra de Salud, Magaly Gutiérrez, anunció la llegada de 250 mil vacunas pentavalentes al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, con el objetivo de proteger a las infancias venezolanas. Esta importante adquisición está destinada a inmunizar a niños de entre 2 a 18 meses.

A través de una publicación en su canal de Telegram, Gutiérrez enfatizó que esta adquisición fue posible gracias al presidente de la República, Nicolás Maduro.

«Todo esto es posible gracias al esfuerzo de nuestro presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien, con una visión estratégica y compromiso, ha destinado los recursos necesarios para garantizar la adquisición de estas vacunas para el pueblo venezolano», destacó. La ministra también subrayó que este representa el cuarto cargamento de vacunas que llega al país en lo que va del mes. Además, recordó que estos avances en el sector salud se logran a pesar del bloque económico impuesto por la administración estadounidense. «A pesar del criminal bloqueo imperial, las medidas coercitivas unilaterales y las constantes amenazas, el Gobierno Bolivariano sigue buscando y encontrando las vías necesarias para que a la Patria llegue todo lo indispensable en materia de salud, para el beneficio supremo de nuestra población», manifestó. Cabe destacar que esta vacuna garantiza la protección de cinco tipo de enfermedades, difteria, tétanos, tosferina, hepatitis B y las infecciones causadas por Haemophilus influenzae tipo b (Hib).