El secretario general del Psuv, Diosdado Cabello, anunció que este martes se llevará a cabo una gran movilización portando símbolos patrios. Las marchas se realizarán en todos los estados

La información la suministró Cabello durante la rueda de prensa, acostumbra de los lunes luego de que se reúne la dirección nacional de la tolda roja,

Cabello precisó que la marcha tendrá «2 ejes simbólicos, la bandera tricolor de 8 estrellas y la espada del Libertador Simón Bolívar, símbolo del antiimperialismo».

Puntualizó que por videoconferencia «se dará línea organizativa a los estados».

Noticia en desarrollo…