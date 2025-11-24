El Cartel de los Soles, organización criminal a la que Estados Unidos atribuye vínculos con el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y con la cúpula militar, fue designado por Washington como grupo terrorista, en una decisión que coincide con el despliegue del mayor contingente militar estadounidense en el Caribe y eleva la tensión con Caracas.

Este lunes, el Departamento de Estado estadounidense confirmó la designación oficial del Cartel de los Soles, una organización de la que se conoce muy poco, como grupo terrorista extranjera (FTO, en inglés), luego de haberlo catalogado como grupo terrorista global especialmente designado (SDGT) en julio de este año.

La inclusión en la lista le otorga a la Administración del presidente Donald Trump herramientas adicionales para aumentar la presión sobre el Gobierno de Maduro.

Aunque las autoridades estadounidenses mencionan desde los años noventa la existencia de este grupo integrado por militares venezolanos —cuyo nombre provendría supuestamente de las insignias en forma de soles que lucen los generales—, las investigaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA) no se oficializaron hasta marzo de 2020, durante el primer mandato de Trump.

Es entonces cuando el Departamento de Justicia reconoce formalmente la existencia del cartel y señala a Maduro y al ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, como sus líderes, una acusación que la Administración Trump reiteró en julio pasado.

Bajo este argumento, Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por información que permita la captura de Maduro y de otros presuntos miembros de la organización.

El Gobierno venezolano niega rotundamente la existencia del grupo —una postura que comparte Colombia— y acusa a EE.UU. de difamar para desestabilizar Venezuela.

Varios países lo califican de terrorista, mientras Colombia niega su existencia

Gobiernos como los de Daniel Noboa, en Ecuador; Javier Milei, en Argentina, y Santiago Peña, en Paraguay; así como el Congreso de Perú han reconocido a la banda como organización terrorista, mientras que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostiene que el cartel «no existe» y que el verdadero responsable del tráfico de cocaína desde la región es un grupo integrado por capos que operan desde Europa y Oriente Medio.

El centro de investigación independiente sobre criminalidad y narcotráfico InSight Crime describe al Cartel de los Soles como un grupo «no jerárquico ni ideológico», cuya estructura se basa en «una red difusa de células» incrustadas en instituciones públicas venezolanas, especialmente en el Ejército.

Desde agosto, EE.UU. ha desplegado cerca de las costas venezolanas a más de 4.000 militares —incluidos unos 2.000 marines—, tres destructores (USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson), tres buques de transporte anfibio (USS Iwo Jima, USS San Antonio y USS Fort Lauderdale), el crucero lanzamisiles USS Lake Erie y el submarino de propulsión nuclear USS Newport News.

Además, recientemente llegó al Caribe el portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande de la flota estadounidense, para sumarse a la operación que Washington ha bautizado como ‘Lanza del Sur’, en un despliegue que constituye la mayor presencia militar de EE.UU. en la región en décadas, una magnitud no vista desde las guerras de Washington en Oriente Medio.

En medio de ese despliegue, el Ejército de EE.UU. asegura haber hundido una veintena de embarcaciones y causado la muerte de unas 80 personas en operaciones en aguas del Caribe y del Pacífico, en el marco de los operativos iniciados en septiembre contra el narcotráfico.