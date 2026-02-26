Bajo el cautivador nombre de “Geometría Emocional”, el artista plástico y arquitecto Joe Orive inauguró este miércoles 25 de febrero su más reciente propuesta expositiva.

El evento, que tuvo lugar en la recién estrenada Sala Manresa del Colegio Loyola Gumilla, logró convocar a una multitud de entusiastas que llenaron el recinto a partir de las 6:00 p.m.

Esta muestra representa no solo un logro personal para Orive, quien ha cultivado su pasión por el arte desde la infancia, sino también la primera parada de una exhibición itinerante que busca conectar la precisión técnica con la sensibilidad humana.

Vanguardia y relevo: El nacimiento de la forma

Joe Orive se posiciona como una de las caras más visibles de una nueva generación de artistas que están transformando el panorama cultural local. Su trabajo rompe con los esquemas tradicionales al fusionar la arquitectura con el diseño digital. Uno de los puntos más destacados de la exhibición es la sección dedicada a la génesis de las piezas, donde se observa cómo el proceso creativo nace de un concepto explorado a través de bocetos, maquetas e impresiones 3D.

A través de sistemas paramétricos, las esculturas de Orive generan un sentido de movimiento y ritmo sin desplazarse físicamente. Utilizando materiales como madera laminada y acabados de alta gama, el artista logra que la idea deje de ser intangible para cobrar una identidad propia, marcando un precedente en cómo las nuevas tecnologías se integran al arte plástico contemporáneo.

Un nuevo faro cultural para la ciudad

La exposición no solo celebra el talento de este joven arquitecto con creciente proyección nacional, sino que busca consolidar a la Sala Manresa como un espacio vital para el arte que tanto hace falta en la zona.

Finalmente, la muestra permanecerá abierta al público durante los próximos tres meses, con un horario de atención de lunes a viernes y entrada libre. Esta iniciativa es una invitación directa a la comunidad para apoyar el talento emergente y redescubrir espacios dedicados a la cultura en Puerto Ordaz.