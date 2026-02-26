Una joven de aproximadamente 24 años resultó gravemente herida este miércoles en un accidente de tránsito en la avenida Fuerzas Armadas, cerca de la urbanización Villa Yenisha, parroquia Unare, Puerto Ordaz.

La víctima, cuya identidad se desconoce, se desplazaba en una motocicleta negra cuando colisionó por la parte trasera contra una camioneta Toyota Fortuner gris. Testigos indican que supuestamente, el conductor del vehículo se estacionó repentinamente en la vía, impidiendo que la motociclista pudiera esquivarlo, lo que provocó el impacto en el lado izquierdo de la camioneta.

La joven sufrió un fuerte golpe en la cabeza, quedó inconsciente en el pavimento y parte de su cuerpo bajo el auto. Transeúntes la auxiliaron inmediatamente hasta la llegada de paramédicos de Bomberos y Ven911, quienes le brindaron primeros auxilios en el sitio, la estabilizaron y la trasladaron de emergencia al Hospital Uyapar para su hospitalización.

Oficiales de la Policía Nacional de Tránsito acudieron al lugar para realizar las averiguaciones correspondientes, acordonar la zona y determinar responsabilidades.

La afectada permanece bajo cuidados intensivos por sus graves lesiones, principalmente trauma craneal. Autoridades llaman a la precaución vial para evitar siniestros similares.