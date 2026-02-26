Tras un despliegue técnico y humano de más de 48 horas, los cuerpos de seguridad del estado Bolívar confirmaron que el reporte viralizado en redes sociales sobre el presunto rapto de una estudiante de 13 años en el Colegio Fe y Alegría «La Consolación», ubicado en Unare, resultó ser un falso positivo.

​La investigación, que mantuvo en vilo a la colectividad guayanesa, concluyó formalmente este jueves luego de que las autoridades determinaran que el incidente nunca ocurrió y que la narrativa fue una invención de la menor de edad.

​Para llegar a esta conclusión, los organismos de inteligencia y seguridad ciudadana ejecutaron un protocolo de investigación exhaustivo que incluyó una revisión minuciosa de las cámaras de seguridad del sector y rutas adyacentes al plantel, además de entrevistas especializadas a la adolescente, así como interpelaciones al entorno familiar (padres).

​La investigación también incluyó declaraciones de personal directivo, docentes y testigos referenciales en la zona de Unare.

​Las inconsistencias en el relato, sumadas a la ausencia de evidencia física en los registros fílmicos, llevaron a los expertos a confirmar que la situación fue un escenario ficticio creado por la alumna.

​Llamado a la responsabilidad

​Ante la alarma social generada, las autoridades regionales hicieron un exhorto urgente a los padres y representantes. Instaron a reforzar la comunicación con los jóvenes sobre las implicaciones legales y éticas de emitir falsas alarmas, que socavan la percepción de seguridad en la comunidad escolar.

​Es importante destacar que este caso subraya la importancia de verificar la información a través de canales oficiales antes de replicar contenidos que puedan generar zozobra en la población.