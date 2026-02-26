La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela anunció este jueves que se unirá a la campaña de reforzamiento de vacunación contra la fiebre amarilla ante el brote registrado desde 2025 por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en la región.

«Frente al brote de fiebre amarilla, la FANB se suma al plan nacional de vacunación, jornada que avanza con fuerza en 22 parroquias clave para frenar el avance de esta enfermedad», indicó el Ministerio de Defensa en una publicación en redes sociales.

La cartera de Estado dijo que los estados priorizados serán Lara, Barinas, Portuguesa y Aragua.

El reforzamiento de esta campaña de vacunación se anuncia luego de que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reuniera con un representante de la OPS, con el fin de establecer «lineamientos de cooperación técnica» para «fortalecer el sector sanitario» del país.

Según una nota de prensa presidencial, Rodríguez se reunió con el representante de la OPS en Venezuela, Armando De Negri Filho, en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, y al encuentro también asistió la ministra de Salud venezolana, Nuramy Gutiérrez.

Igualmente, el Ministerio de Salud dijo, en nota de prensa, que esta campaña de vacunación se extenderá durante todo el año, según la orden dada por Rodríguez.

El presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), Carlos Alvarado, informó que se puso en marcha un taller teórico-práctico de formación para médicos, docentes y estudiantes de la Universidad de las Ciencias de la Salud Hugo Chávez sobre la fiebre amarilla, prevención y tratamiento, de acuerdo a la información del Ministerio de Salud.

En el último año, Venezuela ha recibido donaciones de vacunas contra polio, de pentavalente, SRP, PCV10 y rotavirus provenientes de varios países como India, Corea del Sur, Rusia, Brasil y otros.

En 2024, la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría indicó que «en los últimos diez años el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) no logra alcanzar las metas propuestas en cuanto a cobertura vacunal» en Venezuela.

Asimismo, señaló que «los indicadores de nuevas vacunas y actualización del esquema muestran que (el) PAI (de) Venezuela se encuentra muy retrasado en la incorporación de nuevas vacunas».