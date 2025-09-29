Un hombre fue asesinado a tiros en el barrio Villa Fausta, Uribia, La Guajira, Colombia, Danilo Queipo, ciudadano venezolano y administrador de la tienda Inversiones Santiago, perdió la vida en un ataque ocurrido el pasado fin de semana.

De acuerdo con versiones de testigos, Danilo se desplazaba en su motocicleta cuando recibió una llamada de un amigo, citándolo a un lugar. Al llegar, fue perseguido por varios hombres armados que viajaban en una camioneta. Desde el vehículo dispararon en múltiples ocasiones, alcanzando a Danilo, quien cayó sin vida junto a su motocicleta frente al establecimiento que administraba.

La víctima residía en el barrio Aeropuerto 1 junto a su esposa Sindi Paz Uriana, mujer wayúu, con quien formó un hogar y tuvo tres hijas, que ahora quedan en la orfandad. La comunidad lamenta profundamente el hecho y exige justicia.

Las autoridades locales ya iniciaron las investigaciones para aclarar los móviles del asesinato y ubicar a los responsables, tanto materiales como intelectuales, con el fin de evitar más hechos violentos en la región.

Se desconoce la identidad del sujeto que le hizo la llamada telefónica, sin embargo, expertos policiales van hacer las pesquisas a través del cruce de llamadas telefónica del móvil de la víctima y ubicar de esta manera a uno de los responsables.