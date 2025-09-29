Un accidente vial ocurrió en horas de la mañana del sábado 27, frente a residencias San Miguel, Paseo Simón Bolívar, vía Marhuanta, municipio Angostura del Orinoco, Ciudad Bolívar, dejó un saldo trágico de una persona fallecida y cuatro heridas.

El siniestro se produjo cuando un autobús, que transitaba por esta vía de Ciudad Bolívar, colisionó violentamente contra otro auto y posteriormente volcó sobre un costado.

El impacto fue tal que una persona perdió la vida en el lugar, mientras que otras cuatro resultaron con heridas de gravedad y fueron trasladadas de inmediato al Hospital Ruiz y Páez para recibir atención especializada.

Testigos del hecho alertaron a las autoridades y cuerpos de emergencia que llegaron rápidamente al sitio para prestar ayuda y acordonar la zona.

Por el momento, se desconocen las causas precisas que originaron la colisión y posterior volcamiento del vehículo, que está siendo investigado por funcionarios de la Policía Nacional de Tránsito.

La persona que falleció al parecer salió expelida del autobús debido al impacto del segundo automóvil involucrado en dicho accidente de tránsito.