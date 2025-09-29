Un trágico hecho conmocionó a la comunidad de Barcelona la mañana del viernes 26, cuando Tito Arnaldo Gelvez Calcurián, un abogado penalista de 54 años, hirió gravemente a su esposa con tres disparos de arma de fuego y luego se quitó la vida en la residencia que compartían cerca de la Última Parada de Tronconal II, Barcelona, estado Anzoátegui.

Según reportes oficiales y testimonios, el suceso ocurrió cerca de las 8:30 de la mañana. Gelvez Calcurián disparó tres veces a su pareja, causándole heridas críticas que obligaron a su traslado inmediato al Hospital Universitario Dr. Luis Razetti de Barcelona, donde permanece en estado delicado. Mientras tanto, el agresor falleció en el sitio a causa de un disparo en la boca que se autoinfirió.

Investigaciones preliminares indican que el ataque podría haber sido motivado por un arrebato de celos. Versiones extraoficiales señalan que la pareja estaba atravesando un proceso de separación, aunque las autoridades todavía no confirman este dato.

La comunidad local se encuentra consternada ante este episodio de violencia doméstica que cobró una vida y dejó a una mujer luchando por sobrevivir.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) realiza las pesquisas pertinentes para esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades.