La violencia y el terror golpearon fuerte en esta localidad después del brutal asesinato de tres jóvenes mujeres, cuyos cuerpos fueron encontrados en el jardín de una vivienda el pasado miércoles, el triple crimen ocurrió en Florencio Valera, Buenos Aires, Argentina.

Las víctimas Brenda del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20 años y primas, junto con Lara Gutiérrez, una adolescente de 15 años, desaparecieron el viernes 19 de septiembre tras subir a una camioneta blanca bajo la promesa de asistir a una fiesta.

Según las investigaciones, las jóvenes fueron engañadas con la oferta de un evento, pero en realidad fueron llevadas a un lugar donde sufrieron torturas severas antes de ser asesinadas.

El crimen, que según las autoridades fue ordenado por Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, un narcotraficante peruano de 21 años, fue transmitido en vivo a un grupo cerrado en Instagram, en un acto de venganza relacionado con el robo de drogas.

El ministro de Seguridad de la provincia, Javier Alonso, confirmó que las víctimas sufrieron mutilaciones y golpes antes del asesinato.

Además, el grupo criminal involucrado opera de manera transnacional, mezclando nacionalidades argentinas y peruanas, y utiliza estos actos violentos como mensajes aleccionadores.

El hallazgo y la naturaleza de los crímenes han conmocionado a toda Argentina, donde miles de personas han salido a las calles exigiendo justicia y el fin de la violencia contra las mujeres.

Las pesquisas continúan abiertas y ya se reportaron varias detenciones relacionadas con el caso, mientras la comunidad sigue movilizándose para repudiar este feminicidio que ha impactado no solo a Buenos Aires sino a todo el país.