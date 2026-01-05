La astronauta francesa Sophie Adenot partirá a mediados de febrero a la Estación Espacial Internacional (EEI) en la misión «εpsilon» de la Agencia Espacial Europea (ESA), que durará ocho meses y durante la cual llevará a cabo experimentos científicos y médicos y contribuirá a las operaciones y al mantenimiento de la estación.

En una rueda de prensa en la ciudad alemana de Colonia de la astronauta y Daniel Neuenschwander, director de Exploración Humana y Robótica de la ESA, éste explicó que Adenot será la primera astronauta de la clase «The Hoppers» de 2022 en viajar al espacio, pero la misión de ella también «podría convertirse en la más larga de un astronauta de la Agencia Espacial Europea hasta la fecha».

«La duración entre el primer día de Sophie en la ESA y el vuelo, manteniendo, por supuesto, los dedos cruzados para mediados de febrero, sería de dos años y diez meses. Esto es un récord para un astronauta de la ESA, sin duda, y tal vez incluso más allá», enfatizó Neuenschwander.

Adenot, que emprenderá su primera misión al espacio, también se convertirá en la segunda francesa en formar parte de una tripulación de la EEI, 25 años después de Claudie Haigneré.

«Cuando era una niña, si quería hacer algo, lo hacía, nunca sentí que no pudiera hacerlo por ser mujer. Estoy muy agradecida con todas esas mujeres pioneras que nos abrieron nuevos caminos», señaló la astronauta.

Haigneré estuvo muy presente en el camino de Adenot, pero de manera discreta, explicó: «Se lo agradezco de corazón porque algunas conversaciones con ella me han ayudado a avanzar. Es un poco como un relevo de testigo».

Adenot se mostró «serena» ante su próximo viaje a la EEI, previsto para el 15 de febrero y será más largo que los seis meses inicialmente anunciados.

Más de dos años de preparación

La francesa se ha preparado durante dos años y nueve meses en intensos entrenamientos para volar al espacio, pero cuando fue asignada a la misión «εpsilon» en junio de 2024 los instructores dijeron que nunca daría tiempo a entrenarla con tan pocos meses, pero con unas clases «realmente intensas» fue posible.

Durante su misión, Adenot efectuará numerosos experimentos científicos e investigaciones médicas.

Por ahora no está prevista una caminata espacial.

La astronauta explicó que le «encantan todos» los experimentos y que, en el área médica, habrá uno francés que permitirá aprender a hacer ecografías con realidad aumentada.

«Más adelante, cuando esta tecnología sea validada y probada en la Tierra, permitirá a operadores que no estén calificados realizar ecografías directamente y localizar los órganos gracias a la inteligencia artificial», señaló.

Una máquina deportiva de Europa en la EEI

También tendrá que instalar, probar y verificar en la EEI si todos los movimientos que uno se imagina en la Tierra son posibles en órbita, a través de una nueva máquina deportiva europea llamada ‘E4D’ (European Enhanced Exloration Excercise Device).

«Más adelante se enviará a la estación en órbita alrededor de la Luna. Lo extraordinario de esta máquina es que permite una gran variedad de movimientos, con mucha precisión, trabajando todos los grupos musculares», afirmó.

«Luego veremos si al volver, efectivamente, no se han olvidado algunos grupos musculares y si es mejor para la preparación física y para el regreso a la Tierra», especificó.

También, añadió, habrá una prueba japonesa de física de materiales para crear compuestos más eficientes en la fabricación de semiconductores en el futuro.

«En promedio, una tripulación realiza unas 200 experiencias científicas durante una misión de larga duración de seis meses, así que tendremos tiempo de completar muchos experimentos», dijo.