Pequeños robots de compañía impulsados por inteligencia artificial (IA) se convirtieron este domingo en los grandes protagonistas de la antesala de la Feria de Electrónica de Consumo (CES) en Las Vegas, un evento que desde este martes promete exhibir propuestas aún más ambiciosas sobre cómo la tecnología busca integrarse y mejorar la vida cotidiana.

La Consumer Technology Association (CTA), organizadora de la feria, permitió que más de 100 empresas reconocidas por su innovación ofrecieran un adelanto exclusivo a los medios de comunicación, previo a la apertura oficial del CES el 6 de enero. En total, el evento reunirá a unos 4.500 expositores de todo el mundo.

En la muestra celebrada en el Centro de Convenciones del Mandalay Bay, robots como Nico, Jennie, Cocomo, Mirumi y Yonbo X1 acapararon la atención por su diseño y sus capacidades basadas en IA. Estos dispositivos están pensados como compañeros interactivos capaces de recopilar datos, interpretar emociones y establecer vínculos con sus usuarios.

Uno de los ejemplos más llamativos es Jennie, desarrollado por la empresa californiana Tombot. Se trata de una versión mejorada de su perro robótico, diseñado para personas que, debido a enfermedades o limitaciones físicas, no pueden cuidar de una mascota real.

Con un enfoque educativo, Yonbo X1 busca apoyar el desarrollo del lenguaje en niños pequeños. Este robot utiliza modelos de aprendizaje de lenguaje que le permiten interpretar emociones y mantener conversaciones adaptadas a cada usuario.

Szeyu Wang, representante de X Origin —empresa creadora de Yonbo X1— explicó a EFE que el objetivo es acercar la inteligencia artificial al público general.

Uno de los mayores problemas de las personas, sin importar la edad, es saber cómo hacerle preguntas a la IA. Con nuestros robots no solo usamos la IA, sino que ayudamos a integrarla en la vida diaria», señaló.

La startup japonesa Ludens AI también apostó por la inteligencia artificial con Cocomo, una mascota robótica autónoma capaz de seguir a su dueño por la casa y responder tanto a la voz como al contacto físico. El dispositivo está diseñado para simular la temperatura corporal humana, alcanzando hasta 39 grados centígrados cuando se le abraza.

La exhibición de este domingo fue solo un anticipo de las grandes presentaciones previstas para los próximos días. Este lunes se llevará a cabo una segunda jornada dedicada a medios y líderes de la industria, antes del inicio oficial del evento.

Se espera que gigantes tecnológicos como Samsung, LG y Panasonic revelen productos listos para salir al mercado, así como conceptos futuristas aún en fase de desarrollo. También está prevista la intervención de Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, quien presentará las nuevas apuestas del fabricante estadounidense de chips, una de las empresas clave en la actual revolución de la IA.

Nvidia viene de reportar ingresos récord por 57.010 millones de dólares en su tercer trimestre fiscal de 2025, un 62 % más que en el mismo período del año anterior, impulsada por la creciente demanda de soluciones de inteligencia artificial.

El CES, anteriormente conocido como Consumer Electronics Show, se celebrará oficialmente desde el martes en el Centro de Convenciones de Las Vegas y otros siete recintos de gran aforo. La feria contará con unas 1.400 startups y la participación de compañías líderes como Meta, Lenovo y Quantum.

La CTA espera que la edición 2026 supere los 142.465 asistentes registrados el año pasado, lo que representaría un crecimiento del 2,7 % con respecto a 2024.