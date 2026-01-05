La esgrima nacional tuvo una destacada actuación en la reciente Copa Cadete y Junior de sable celebrada el pasado viernes 2 de enero en Bogotá, Colombia, donde los esgrimistas David Salazar, Sarah Benítez y el equipo femenino de esta arma consiguieron medalla de bronce en cada una de sus categorías.

En el cadete masculino, Salazar avanzó hasta los octavos de final después de vencer por 15-13 al colombiano Salomón Anzola, seguidamente obtuvo su pase a semifinales en donde repitió triunfo con un cerrado 15-14 frente al amazónico Marcus Pinto.

En semifinales cedió por 15-9 ante el canadiense Maximus Ngo para quedarse con la presea de bronce que compartió con el representante de Ecuador, José Valencia.

Por su parte, el líder de esta categoría fue el también canadiense Chang Wang y el segundo lugar lo ocupó Ngo.

Sables juveniles

Al mismo tiempo, en la categoría junior femenino, la tiradora Benítez llegó a los octavos de final después de alcanzar la victoria por 15-13 ante la colombiana Celeste Parra, y en semifinales frente a la bolivariana Briana Iriarte por 15-7.

En esta instancia cayó ante la puertorriqueña Gabriela Hwang por 15-3, consiguiendo la medalla de bronce junto a la mexicana Paulina García, mientras que Hwang se llevó el oro de la contienda y la brasileña Ana Fraga la presea de plata.

Por su parte, el equipo femenino integrado por Emily Torrez, Isabella Guerra, Sarah Benítez y Andrea González, las superaronpor las representantes de México 45 a 43 en semifinales, por lo que obtuvieron el tercer lugar de la contienda.

A la vez que el masculino integrados por Salazar, Kevin Jiménez, Eliecer Santamaría y Andrés Suárez, se ubicó en la sexta posición de la categoría, al caer en octavos de final contra Colombia por 37-45.