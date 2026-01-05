La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró como mandataria encargada del país, dos días después de la captura del gobernante Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses.

Juramentada por su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, la funcionaria -primera mujer en la historia de Venezuela en encabezar el Ejecutivo- aseguró que, en estas «horas terribles de amenazas contra la estabilidad», no va a descansar «ni un minuto para garantizar la paz».

«Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria», dijo Rodríguez durante el acto, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), durante el que denunció que Maduro y Flores son «rehenes» en EE.UU.

Rodríguez aseveró también que no va a descansar «para ver a Venezuela en el destino que le corresponde y en el pedestal de honor histórico que le corresponde como una nación libre, soberana e independiente», así como para «garantizar un Gobierno que dé felicidad social, estabilidad política y seguridad política».