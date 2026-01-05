Tras el bombardeo en Caracas y la captura de Nicolás Maduro por EE.UU., las calles de Puerto Ordaz y San Félix registraron este lunes baja afluencia de personas, con muchos comercios y mercados cerrados por temor al Decreto de Conmoción Exterior, activado el 3 de enero.

En Puerto Ordaz, el centro comercial amaneció semivacío a primera hora y durante la tarde: pocos transeúntes, negocios con puertas cerradas y vendedores informales ausentes. Alrededor del mercado municipal Chirica, en avenida Manuel Piar, San Félix, no hubo venta de verduras, frutas ni hortalizas.

San Félix mostró mayor movimiento peatonal y tráfico automotor algo más fluido, aunque con escaso transporte público y usuarios. Ciudadanos consultados atribuyen la paralización al miedo por posibles restricciones del decreto —que impone toque de queda y control militar— y al caos en la capital.

Pedro José, residente, salió por alimentos pero halló supermercados cerrados o vacíos: «Siento miedo en la calle. No sabemos si el Decreto implica toque de queda». Otro vecino evitó su trabajo: «Lo de Caracas está muy reciente; compré lo básico y regresé».

Autoridades esperan normalización en días próximos, pero el pánico persiste en Ciudad Guayana, epicentro industrial de Bolívar.

A pesar de estar echando gasolina en estaciones de servicios priorizadas y dolarizadas, la presencia de vehículos en las colas fue poca, no como en otras ocasiones.