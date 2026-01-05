El Departamento de Estado de EEUU confirmó que ya se están «haciendo los preparativos necesarios» para que el país norteamericano reabra su embajada en Caracas.

«Como dijo el presidente Trump, estamos haciendo los preparativos necesarios para permitir la reapertura en caso de que el presidente tome esa decisión», explicó un portavoz de la cartera de Exteriores estadounidense.

El propio Trump dijo ayer a los medios a bordo del Air Force One que Washington ya está pensando en reinaugurar la legación estadounidense en el país caribeño.

La embajada, situada en Baruta, cerró en 2019 después de que el propio Nicolás Maduro declarara rotas las relaciones bilaterales con EEUU.

Desde entonces, Washington ha gestionado lo relacionado con el país sudamericano desde su Oficina Externa de EEUU para Venezuela, que está situada en su embajada en Bogotá.

Tras la captura de Maduro, que compareció por primera vez en Nueva York para encarar cuatro cargos federales, entre ellos narcoterrorismo, Trump ha realizado declaraciones muy controvertidas acerca del futuro rumbo político de Venezuela.