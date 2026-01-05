Mark Davis, propietario de Las Vegas Raiders de la NFL, informó este lunes que Pete Carroll dejó de ser el entrenador en jefe del equipo y Tom Brady, uno de los dueños minoritarios, encabezará la búsqueda de su sustituto.

«Los Raiders de Las Vegas han relevado a Pete Carroll de sus funciones como entrenador principal. El gerente general John Spytek dirigirá las operaciones de fútbol americano en estrecha colaboración con Tom Brady, incluyendo la búsqueda del próximo entrenador principal del equipo», anunció Davis a través de un comunicado.

Carroll, veterano de 74 años, fracasó en su intento de llevar a los Raiders a una campaña ganadora que los clasificara a los playoffs.

En vez de ello, el entrenador que fue campeón en el Super Bowl XLVIII con los Seattle Seahawks, terminó la campaña con tres ganados y 14 perdidos, la peor marca de la NFL, empatado con New York Jets, Tennessee Titans y Arizona Cardinals.

Pete Carroll, quien llegó al equipo plata y negro para la campaña 2025, hizo varias modificaciones en su cuerpo de entrenadores con el objetivo de optimizar el desempeño.

Despidió al coordinador de equipos especiales Tom McMahon el 7 de noviembre y al coordinador ofensivo Chip Kelly el 24 de noviembre, acciones que no mejoraron los resultados.

Mark Davis confió en que con el liderazgo de Tom Brady, el máximo ganador de Super Bowls y considerado el mejor en la historia de la NFL, los Raiders encontrarán al entrenador que los regrese a pelear por el título de la Conferencia Americana y el Super Bowl.

«Brady y Spytek nos guiarán en las decisiones relacionadas con este nuevo enfoque. Ellos compartirán su liderazgo en la cultura y la alineación con la visión y objetivos a largo plazo de nuestra organización», concluyó Davis.

Carroll es el tercer entrenador que pierde su trabajo al final de la temporada 2025.

El primero fue Raheem Morris, quien fue despedido de los Atlanta Falcons el pasado domingo.

Más temprano este lunes, los Cleveland Browns anunciaron la salida de Kevin Stefanski tras seis temporadas en el equipo.