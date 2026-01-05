La comunidad deportiva venezolana celebrará este martes 6 de enero una nueva edición de la Misa del Deporte para agradecer los logros obtenidos en 2025 y encomendar las nuevas metas de 2026, como parte de una tradición religiosa que cumple 81 años.

Como cada año, este rito une la fe y la disciplina en un solo espacio con la presencia de atletas de alto rendimiento, olímpicos, paralímpicos y de selecciones nacionales, entrenadores, federativos y autoridades deportivas del país quienes acudirán a la Iglesia La Divina Pastora de Caracas para reiterar su compromiso irreductible con el deporte venezolano.

Homenaje póstumo

La primera edición de este culto eucarístico se realizó en 1945, en una misa oficiada por el monseñor Francisco Castillo Toro en honor a Salvador Argüelles y José Pérez Colmenares, peloteros criollos que integraron la selección nacional que obtuvo el título en el Campeonato Mundial de Béisbol en La Habana, Cuba, 1941, y fallecidos trágicamente a mediados del año 1944 en un accidente de tránsito.

Este acto emblemático se llevó a cabo en su momento para rendir tributo póstumo a los dos legendarios beisbolistas. y con el pasar de los años se convirtió en una ceremonia tradicional para bendecir al deporte en general en su camino de alcanzar con trabajo, sacrificio y esfuerzo, las más alta metas.

Ceremonia nacional

Aunque en sus inicios el histórico culto mantuvo como escenario único el templo capitalino, en el año 2003 la ceremonia se extendió a todos los estados del país con la intención de multiplicar el espacio de unión y solidaridad de la comunidad deportiva.

Desde entonces las entidades y municipios replican el acto en todos las iglesias del territorio nacional en una jornada espiritual que involucra las peticiones y ofrendas por el éxito de los atletas, dirigentes y entrenadores y todos los integrantes del deporte venezolano.

Tenacidad y resiliencia

Bajo esta premisa, este 6 de enero se producirá un nuevo capítulo de este importante encuentro religioso en la tradicional Iglesia La Divina Pastora, lugar que acogerá la 81° edición de la Santa Misa del Deporte.

La ceremonia marca el inicio de un año repleto de nuevos desafíos. En el ámbito internacional nuestros atletas seguirán luchando con tenacidad y resiliencia contra todas las amenazas para subir al podio; y en el país el deporte continuará siendo una herramienta transformadora para edificar una sociedad más activa y saludable, en concordancia con el Plan Nacional del Deporte y el Plan de la Patria de las 7 Grandes Transformaciones.