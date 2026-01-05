El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) denunció la detención de al menos ocho reporteros y trabajadores de la prensa, quienes, en su mayoría, seguían la instalación del nuevo período legislativo 2026-2031 de la Asamblea Nacional (AN) y los actos de calle paralelos.

En su cuenta de X, el CNP precisó que, de los ocho detenidos, tres ya están en libertad y urgió a las autoridades venezolanas para que los demás que permanecen arrestados «los pongan en libertad inmediatamente».

Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) señaló que «no es posible avanzar hacia una transición democrática mientras persistan la persecución política, la censura, la prisión arbitraria y la vulneración sistemática de derechos fundamentales».