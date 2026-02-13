El Atlético Mineiro anunció este jueves la destitución del técnico argentino Jorge Sampaoli, tras un inicio flojo de temporada, según comunicado oficial en redes sociales.

«Jorge Sampaoli ya no es entrenador del Atlético Mineiro. Tras reunión en la Cidade do Galo, las partes acordaron rescindir el contrato», informó el club.

La decisión llega un día después del empate 3-3 en casa ante el ascendido Remo, en la tercera jornada del Brasileirão. El ‘Galo’, reforzado en el mercado, suma dos empates y una derrota, rozando la zona de descenso sin victorias.

«El club agradece a Sampaoli y su cuerpo técnico los servicios prestados y les desea éxitos», añadió la directiva.

Esta es la segunda salida de Sampaoli (65 años, Casilda) del Mineiro, iniciada en septiembre de 2025. Logró final de Copa Sudamericana (perdida en penaltis ante Lanús), pero no bastó para esta crisis.

Exseleccionador de Chile y Argentina, dirigió en Brasil a Santos y Flamengo; en Europa, a Sevilla, Marsella y Rennes.

Lucas Gonçalves asumirá como interino el sábado ante Itabirito por el Mineiro, mientras el club busca DT para 2026.