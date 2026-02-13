El Congreso peruano reunió este jueves las 78 firmas requeridas para citar un pleno extraordinario y debatir una moción de destitución contra el presidente interino José Jerí, quien asumió el cargo en octubre pasado tras la salida de Dina Boluarte.

La iniciativa surge por presuntos encuentros semiclandestinos con empresarios chinos contratistas del Estado y contrataciones de jóvenes funcionarias tras reuniones en Palacio.

Aunque en receso hasta marzo, la ley permite el pleno con 78 firmas, ya cumplidas según congresistas. El fujimorismo, liderado por Keiko Fujimori, rechaza en bloque y respalda a Jerí; la mesa directiva, interina bajo Fernando Rospigliosi (fujimorista), tiene 15 días para convocar.

Debate clave: ¿66 votos (mitad más uno, como presidente del Congreso) o 87 (dos tercios, como jefe de Estado)? Rospigliosi defiende lo segundo.

Jerí (39 años) ascendió tras destitución de Boluarte por «incapacidad moral permanente» ante el alza criminal. Ha impulsado intervenciones carcelarias como en El Salvador (Bukele) y Ecuador (Noboa), más emergencia en Lima y Callao.

Su imagen decayó por revelaciones de reuniones encapuchado con empresarios.

Perú, con siete presidentes en diez años, afronta elecciones generales en el segundo trimestre con 35 candidatos.