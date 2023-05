El licenciado Iván Acosta, especialista en finanzas, aseguró que el aumento de bonos no tendrá impacto en las estrategias y pagos del sector privado, debido a que este ya pagaba más.

«El gobierno le llegó al 40% de lo que el sector privado ganaba» dijo.

Asimismo, indicó que cada vez se orienta más a una racionalización de las cosas, insistiendo en que se acabó el subsidio del trabajo, ya que Venezuela no puede subsidiar más, mucho menos el trabajo.

Acosta señaló que Venezuela está dando un gran paso al reconocer el sueldo del trabajador en términos reales aunque sea a través de bonos.

«Cuando vemos que el Estado se está comprometiendo a hacer pagos en dólares, convertidos en bolívares, estamos hablando no solo de la cantidad sino de la calidad de lo que se hace» acotó.

Destacó que Venezuela tiene 2 millones de empleados en el sector público sin meter jubilados, así que incorporar en la economía un gasto de estas magnitudes es un cambio importante.

También resaltó que el compromiso es en términos reales y no nominales, siendo esta la primera vez que sucede.

«Las empresas privadas están aplicando una fórmula muy sencilla con respecto al salario, déjame ver qué vendo y qué puedo pagar, en función de eso está el salario» expresó.

El licenciado recalcó que al final el privado está distribuyendo lo que puede dar en términos económicos, quedando tranquilos con su salario y dedicándose a reconstruir relaciones de calidad y de personas.

«El gobierno venezolano está declarando varias cosas; la economía no está bien y sabemos que necesitan más, pero no pueden; Venezuela no está en capacidad de pagar la Ley del Trabajo» anunció.