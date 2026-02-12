Habitantes de los sectores Villa Celestial y Villa Orinoquia en la parroquia Unare de Puerto Ordaz, comunidades que hacen vida a un lado de la avenida Caracas, utilizaban un tramo de la transversal de la avenida 6 como botadero de desechos sólidos.

Un grupo de vecinos denunció dicha irregularidad que se venía cometiendo en este sitio, las toneladas de desperdicios acumulados en este lugar perjudicaban a residentes de sectores aledaños, situación que los obligó a realizar una protesta para pedir a la municipalidad que limpiara esta calle.

La vía que conecta con la avenida Atlántico y Avenida Guayana, que aún no ha sido construida, presenta un tramo con grandes terraplenes de escombros y desechos sólidos.

Toneladas de basura afectan a vecinos

Uno de los afectados, quien prefirió permanecer en anonimato, indicó que los mismos habitantes de las comunidades cercanas como Villa Celestial, Villa Orinokia, Sabana Linda, Las Amazonas, entre otras, utilizaban este lugar para deshacerse de la basura que producían en sus residencias.

Uno de los graves problemas se debe a que el camión del aseo urbano no pasa como en tiempos anteriores, razón por la que la gente se ve en la obligación de utilizar terrenos baldíos como botadero de desechos sólidos.

Otro perjudicado indicó que recientemente un tractor de la gobernación y la alcaldía removieron los escombros, luego los amontonaron en la transversal, ellos pensaron que iban a botarlos; sin embargo, se quedaron esperando.

“Han pasado muchos días y continuamos observando las toneladas de basura acumulada en este sitio. Los desechos atraen a los animales como roedores, cucarachas, mosquitos y moscas que invaden nuestras viviendas, aunado a los olores putrefactos que salen de la basura”, apuntó Carmen Figuera.

Peligro latente por delincuencia

También se pudo conocer que sujetos que vienen de otros barrios se esconden detrás de los cerros de escombros para sorprender a sus víctimas y luego asaltarlas.

Según los moradores de comunidades cercanas, en la mencionada avenida se han producido varios atracos a personas que utilizan esta vía en horas de la noche cuando regresan del trabajo.

La calle en horas nocturnas se convierte en tinieblas y solo favorece a los delincuentes que se refugian en esta zona.

Vecinos colocaron un aviso en este sitio advirtiendo que está prohibido echar basura en este lugar. Lugareños exhortaron a la gente que evite botar basura en la calle, de llegar a descubrir a alguna persona, la van a obligar a recoger los desechos y llevárselo nuevamente a su casa.

Exigen a las autoridades de la alcaldía de Caroní que eliminen los terraplenes de escombros que se encuentran en medio de esta importante arteria vial que está proyectada como una avenida.