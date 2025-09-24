La santafesina Evelin “La Princesita” Bermúdez (22-1-1, 8 KO) demostró el por qué está en lo más alto del boxeo femenino al conquistar el título mundial WBA del peso minimosca (108 lbs) con una victoria fulminante por nocaut técnico en el primer asalto sobre la estadounidense Sara Bailey (6-1, 0 KO), el pasado 20 de septiembre en el Hard Rock Casino de Ottawa, Canadá. Esto sirvió para la unificación de títulos.

Desde el campanazo inicial, la argentina salió con decisión, conectando una combinación explosiva que dejó a Bailey sin respuesta en apenas 1:47 del reloj. Una derecha recta al rostro, envió a Bailey a la lona y obligó al árbitro a intervenir de inmediato, decretando el nocaut técnico ante la superioridad manifiesta de la local.

La contundencia del triunfo no solo reafirma el poder ofensivo de Bermúdez, sino que la convierte en campeona mundial unificada, ahora con la faja de la Asociación Mundial de Boxeo.

Bailey, por su parte, venía de una racha invicta y no logró resistir el ritmo impuesto por la santafesina. Su récord ahora presenta una derrota, y deberá replantear su estrategia si desea mantenerse competitiva en el circuito internacional.

Con esta victoria, Bermúdez suma su octavo nocaut como profesional y se posiciona nuevamente entre las mejores del mundo en las 108 libras.