La Filarmónica de Los Ángeles anunció que desde el 25 de septiembre celebrarán junto al director venezolano Gustavo Dudamel la última temporada del criollo al frente de la dirección musical y artística de esta organización antes de que parta a Nueva York.

A través de las redes sociales, la Filarmónica de Los Ángeles publicó un video en el que agradece a Dudamel por tantos años de conciertos y logros en los que enalteció los valores como la humanidad y la visión de llevar la música académica a otras fronteras.

«Un viaje que se convirtió en legado», concluyó el mensaje.

Los conciertos, según el portal de la Filarmónica, serán hasta el 14 de octubre, cuando se materialice la «Fiesta de Gustavo», última presentación del venezolano.

Dudamel, quien también es director musical de la Ópera de París, ha estado al frente de la Filarmónica de Los Ángeles desde 2009.

Su nombramiento como director de la Filarmónica de Nueva York se anunció en febrero de 2023.