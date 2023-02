El venezolano Gustavo Dudamel dejará la orquesta Filarmónica de Los Ángeles para incorporarse a la de Nueva York al término de su contrato en 2026, informó el propio director en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

«Hoy me honra el nombramiento como próximo director musical y artístico de la Filarmónica de Nueva York. (…) Estoy agradecido a mi querida familia de la Filarmónica de Los Ángeles por ayudarme a aprender y a crecer a través de innumerables desafíos y triunfos», expresó Dudamel en su perfil de Twitter.

En 2026, Dudamel cumplirá 17 años al frente de la Filarmónica de Los Ángeles, un cargo que ha compaginado como director musical de la Ópera de París.

“Cada paso que damos en la tierra nos lleva a un mundo mejor.”

“Every step we take on earth brings us to a new world.”

