Durante el Super Bowl LVIII, no solo los touchdowns, las jugadas espectaculares y el medio tiempo de Usher acapararon la atención de los fanáticos.

La icónica Beyoncé también se robó el show al anunciar el lanzamiento de su esperado disco, «Renaissance Act II».

Tras el éxito arrollador de su álbum homónimo en 2022, Beyoncé dejó a sus seguidores en vilo con misteriosas pistas en Instagram.

Los rumores se dispararon: ¿nuevo sencillo? ¿colaboración con otro artista? Finalmente, la incógnita se disipó cuando la diva del pop protagonizó dos anuncios para la compañía telefónica Verizon, haciendo referencia a sus aclamados álbumes «Lemonade» y «Renaissance».

El vídeo promocional

En un emocionante vídeo promocional, Beyoncé se muestra decidida a romper internet.

Desde crear un clon robótico de sí misma hasta vender limonada en la calle, la artista no escatima en recursos para generar expectación. Incluso se aventura al espacio, subiéndose a la esfera The Sphere en The Venetian Resort.

Beyoncé presents: ACT II

El anuncio oficial

En el clímax del vídeo, Beyoncé revela la noticia que sus fans esperaban ansiosos: «¿Están listos? Saquen los temas nuevos. Les dije que ‘Renaissance’ aún no ha terminado».

El disco, que fusiona su inconfundible estilo con toques country, estará disponible a partir del 29 de marzo.

Los sencillos revelados

Como adelanto, Beyoncé compartió dos sencillos del álbum «Renaissance Act II»: «Texas Hold’Em» y «16 Carriages».

Ambas canciones ya están disponibles en todas las plataformas de streaming. Los fanáticos pueden esperar una mezcla única de ritmos y letras que solo la Reina puede ofrecer.

La noche de las celebridades

Beyoncé y su esposo, el rapero Jay-Z, no podían faltar en la gran final de la NFL.

Junto a sus hijas, Blue Ivy y Rumi, disfrutaron del espectáculo deportivo y dejaron claro que su legado musical sigue más fuerte que nunca.