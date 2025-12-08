Trece artistas visuales del estado Bolívar forman parte de la delegación nacional que participa en el I Salón de Arte Elsa Morales 2025, inaugurado en la Galería de Arte Nacional (GAN) de Caracas.

La muestra reúne 450 obras seleccionadas de creadores provenientes de los 24 estados del país, configurando un amplio mosaico de la diversidad estética, cultural y social de Venezuela.

El artista plástico y secretario Cultural de la Gobernación de Bolívar, Neptalí Hurtado, explicó que esta primera edición del salón rinde homenaje a Elsa Morales, destacada artista, poeta y referente del arte popular venezolano, originaria de Santa Teresa del Tuy (Miranda).

Autodidacta y profundamente comprometida con su entorno, Morales plasmó en su obra las tradiciones, rostros y memorias de las comunidades populares, convirtiéndose en un pilar del patrimonio visual y simbólico del país.

“Lágrimas de Guerra”

En esta exposición, Hurtado presenta la escultura “Lágrimas de Guerra”, una pieza elaborada con yeso, fibras naturales y polietileno que evoca el dolor de los niños palestinos afectados por los conflictos bélicos.

“El arte contemporáneo no puede permanecer indiferente. Esta obra es un grito silencioso contra la violencia que hoy se normaliza. Como creadores, tenemos el deber ético de visibilizar las injusticias desde la sensibilidad y la poética”, expresó.

La participación bolivarense fue articulada por el Museo de Arte Contemporáneo Jesús Soto, institución adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

De un universo de 30 propuestas presentadas por artistas locales, fueron seleccionadas las obras de: Ivis Rafael Basanta, Carmen Pitre, Héctor Morales, Ibelitze Hernández, Geovanni Berra, Carlos Mesa Carvajal, Geovanni Escala, Félix Morillo, Oswaldo Rivas, Carmen Cabeza, Saidy Vargas, Santiago Romero y Neptalí Hurtado.

Abierta al público

La inauguración del salón permanecerá abierta al público en los próximos meses. Más allá de celebrar la técnica y la creatividad, la exposición busca honrar el legado de Elsa Morales como artista comprometida con lo popular y lo comunitario, al tiempo, que abre espacios para propuestas artísticas que interpelan, cuestionan y emocionan.

“Bolívar no sólo participa; propone. Llevamos obras cargadas de significado, con raíces en nuestra tierra y mirada en el mundo. Este salón confirma que el arte sigue siendo un acto de resistencia y esperanza”, concluyó Hurtado.