El Aeropuerto Internacional Cipriano Táchira, ubicado en la frontera colombo-venezolana, experimentó un crecimiento vertiginoso en su tráfico de pasajeros, consolidándose como una alternativa clave ante la reciente suspensión de rutas internacionales por parte de múltiples aerolíneas extranjeras hacia Venezuela.

En tan solo una semana, la terminal aérea registró un incremento histórico del 62.5% en la cantidad de usuarios movilizados. El flujo de viajeros pasó de 3,200 a un total de 5,200 personas, una cifra que subraya la creciente importancia del aeropuerto fronterizo para la conectividad aérea del país.

Estelar impulsa la demanda

La terminal de San Antonio del Táchira se ha convertido en un punto de tránsito habitual para miles de pasajeros que buscan sortear las limitaciones impuestas por la decisión de al menos once líneas aéreas internacionales de cesar sus operaciones hacia Venezuela.

En respuesta a esta alta demanda, el aeropuerto ha incrementado sus frecuencias semanales de 26 a 30, según reportes del medio local Diario La Nación. Este impulso es impulsado principalmente por la Aerolínea Estelar, que anunció la incorporación de cuatro nuevos vuelos hacia Caracas, reforzando así su compromiso con la atención de la emergencia de transporte aéreo.

Recuperación

Antes de la contingencia aérea actual, el Aeropuerto Internacional Cipriano Táchira operaba con 26 frecuencias aéreas. Estas eran cubiertas por las cuatro aerolíneas nacionales que se han mantenido activas desde la reactivación de las instalaciones para vuelos comerciales el 15 de septiembre de 2023: Conviasa, Rutaca, Estelar y Turpial.

El reciente aumento en el tráfico y la expansión de las frecuencias aéreas confirman la rápida y efectiva adaptación del aeropuerto fronterizo para fungir como un corredor estratégico y mitigar el impacto de la crisis de conectividad internacional en la región.