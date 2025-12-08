Jorge Morán, experto en marketing político, analiza la presencia de María Corina Machado, líder opositora unitaria, en Oslo, Noruega, para recibir en físico el Premio Nobel de la Paz en la ceremonia pautada para el miércoles 10 de diciembre.

El Nobel de la Paz a María Corina Machado había perdido cierto impacto. La ceremonia de entrega y la posibilidad de que ella vaya hasta Oslo, la pone otra vez sobre la palestra”, destaca el profesor universitario.

Con base en la noticia difundida por César Miguel Rondón en su programa radial este lunes, que apunta a que ya Machado se encontraría en Europa, según información difundida por su equipo, señala: “Parece despejada esa duda y que va a estar”.

Morán considera que es un desafío para el Gobierno y una nueva “victoria” para ella por la narrativa: “Salí del país sin ser detenida, es más, funcionarios me ayudaron, me dieron su apoyo, etcétera”, proyecta.

De acuerdo con el politólogo, lo más probable es que funcionarios del alto gobierno repliquen diciendo que Machado estaba fuera de Venezuela desde hace tiempo y “que ha abandonado a los opositores en el país”.

El académico señala que fotos y vídeos de Machado, recibiendo el premio, además del audio de su discurso, seguramente se viralizarán en redes sociales. “En definitiva, es parte de la épica que ella está construyendo, de una mujer valiente, decidida e inteligente, que calcula y planifica todos sus movimientos”.

Añade que esa narrativa la tratará de contrarrestar el gobierno.

“Pero un asunto quizá tan importante como ir a recibir el premio lo será su regreso a Venezuela”, comenta y suelta varias interrogantes: “¿Podrá entrar? ¿Querrá regresar? ¿Y si decide quedarse en Europa o Estados Unidos porque considera que así puede controlar o incidir sobre las decisiones del Gobierno de Trump sobre Venezuela? ¿Qué pasa si el Gobierno la detiene al intentar entrar al país? ¿Esperará un tiempo prudencial para volver al país?”.

Madre de MCM llega a Oslo

Corina Parisca, madre de la líder opositora venezolana María Corina Machado, llegó este lunes a Oslo, Noruega, para participar en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, que se celebrará este miércoles 10 de diciembre.

En su arribo, Parisca expresó su emoción y expectativa por reencontrarse con su hija, a quien no ve desde hace más de un año debido a que Machado permanece en paradero desconocido en Venezuela.

Parisca destacó la relevancia del reconocimiento, afirmando que jamás imaginó que una de sus hijas recibiría el Nobel.

La líder opositora se convierte en la séptima personalidad latinoamericana en obtener este galardón, que se entregará en el Ayuntamiento de Oslo.

Los hijos de Machado, quienes no ven a su madre desde hace cerca de dos años, también asistirán al evento y expresaron su deseo de que la política venezolana pueda estar presente personalmente.

Ana Corina Sosa Machado aseguró a El Mundo que “me daría mucha tristeza, y sería una injusticia, si tuviera que tomar el papel de recoger el Nobel por ella”, recordando experiencias previas en las que debieron recibir otros premios en nombre de su madre.

El acto de entrega del Nobel contará con la presencia de líderes internacionales, representantes de la sociedad civil y familiares de Machado.