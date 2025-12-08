Una explosión de gran magnitud ocurrió esta tarde del día lunes en las adyacencias del sector Palo Grande, a pocos metros del peaje San Félix-Upata.
Según versiones preliminares, una guaya de alta tensión se partió y cayó sobre la bodega, provocando el estallido inmediato.
El ruido estruendoso generó alarma en la comunidad y zonas cercanas.
Las llamas se elevaron varios metros de altura, acompañadas de densas nubes de humo negro, mientras vecinos y transeúntes intentaron apagar el fuego sin éxito. La candela envolvió rápidamente toda la estructura de zinc y bloques.
Al llegar los bomberos municipales de Caroní, el incendio ya había consumido la bodega, pero lograron controlarlo para evitar daños mayores.
Funcionarios policiales, efectivos de la Guardia Nacional y Policía Nacional acordonaron el sitio y confirmaron que no hay víctimas, solo daños materiales.
Expertos iniciaron las investigaciones para determinar qué materiales se almacenaban en la bodega que intensificaron la explosión, con el fin de aplicar los correctivos necesarios.
¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!