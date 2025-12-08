Una explosión de gran magnitud ocurrió esta tarde del día lunes en las adyacencias del sector Palo Grande, a pocos metros del peaje San Félix-Upata.

Según versiones preliminares, una guaya de alta tensión se partió y cayó sobre la bodega, provocando el estallido inmediato.​

El ruido estruendoso generó alarma en la comunidad y zonas cercanas.

Las llamas se elevaron varios metros de altura, acompañadas de densas nubes de humo negro, mientras vecinos y transeúntes intentaron apagar el fuego sin éxito. La candela envolvió rápidamente toda la estructura de zinc y bloques.​

Al llegar los bomberos municipales de Caroní, el incendio ya había consumido la bodega, pero lograron controlarlo para evitar daños mayores.

Funcionarios policiales, efectivos de la Guardia Nacional y Policía Nacional acordonaron el sitio y confirmaron que no hay víctimas, solo daños materiales.​

Expertos iniciaron las investigaciones para determinar qué materiales se almacenaban en la bodega que intensificaron la explosión, con el fin de aplicar los correctivos necesarios.